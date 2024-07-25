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09:01, 25 июля 2024Путешествия

Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российский путешественник побывал в трущобах Мумбаи и рассказал о жизни местных. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

Как отметил автор, Мумбаи — самый дорогой город Индии, при этом там же находятся самые густонаселенные в мире трущобы Дхарави, где на площади 2,15 квадратного километра проживает миллион человек. «Народ в Дхарави очень беден — большинство имеют лишь один-два доллара в день», — поделился россиянин.

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По его словам, условия жизни там ужасают. «Тут нет ни канализации, ни центрального водоснабжения. Люди ютятся в жалких лачугах большими семьями, — рассказал он. — Многие живут там же, где и работают в несколько смен, отдыхая по очереди на полу».

Другой тревел-блогер побывал в фавелах Венесуэлы и отметил, что там «действуют законы выживания». По его словам, в многоэтажных домах там главенствуют мини-банды.

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      Мария Борисова
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