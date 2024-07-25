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19:33, 25 июля 2024Моя страна

Россиянин выставил на продажу простоявший в гараже 16 лет новый редкий внедорожник

Россиянин выставил на продажу новый ТагАЗ Тагер, простоявший в гараже 16 лет

Скриншот: Ресейл-платформа

Россиянин выставил на продажу новый редкий внедорожник, который простоял в его гараже 16 лет. Об этом сообщает сайт «Авто.ру», на котором и разместили объявление.

Уточняется, что речь идет об автомобиле ТагАЗ Тагер 2008 года выпуска, который считается российской лицензионной копией корейского SsangYong Korando.

Согласно объявлению, пробег машины составляет всего 2317 километров, а стоимость оценена в 1,6 миллиона рублей. «SsangYong Korando второго поколения отличается необычным дизайном. Под материнским брендом он выпускался с 1996 по 2006 год», — говорится в материале.

В марте в Саратове решили продать автомобиль, на котором встречали первого космонавта Юрия Гагарина. Речь идет о заднеприводном кабриолете ЗИС-110Б 1952 года выпуска. Продавец уточнил, что данное транспортное средство в настоящий момент находится в Москве и приобрести его можно за 52 миллиона рублей.

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      Марк Успенский
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