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15:21, 13 марта 2024Моя страна

В Саратове решили продать встречавший Гагарина кабриолет

В Саратове решили продать встречавший Гагарина кабриолет за 52 миллиона рублей

Скриншот: Ресейл-платформа

В Саратове решили продать автомобиль, на котором встречали первого космонавта Юрия Гагарина. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито Авто».

Речь идет о заднеприводном кабриолете ЗИС-110Б 1952 года выпуска. Продавец уточнил, что данное транспортное средство в настоящий момент находится в Москве и приобрести его можно за 52 миллиона рублей.

«Оригинальный кабриолет, не переделка! Парадная, встречала Гагарина! Все родное, документы новые РФ», — пояснил автор публикации и отметил, что автомобиль требует косметического ремонта и предназначен только для личной коллекции.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу ЗАЗ-968 «Запорожец», выпущенный в 1986 году, за два миллиона рублей. На размещенных в объявлении фото заметно, что машина оснащена современной аудиосистемой, а салон обит красной кожей.

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      Мария Винар
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