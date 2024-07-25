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15:04, 25 июля 2024Россия

Россиянин записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

Житель Москвы записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Москвы записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Данные россиянина были переданы судебным приставам. Те арестовали иномарку и отправили ее не спецстоянку.

Удалось выяснить, что житель столицы чаще всего получал штрафы за неправильную парковку и превышал скорость. Если не погасить задолженность, машину могут продать с аукциона в счет ее погашения, предупредили автолюбителей в Дептрансе.

До этого стало известно, что в подмосковном Раменском мальчик переоделся в форму инспектора ГИБДД и угрожал штрафами водителям.

Сотрудники МВД обратили внимание на курьез и начали разыскивать юного «коллегу». С ним планировали провести беседу и показать работу Госавтоинспекции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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