Мальчик в форме инспектора ГИБДД останавливал водителей и попал на видео

В Подмосковье мальчик в форме инспектора ГИБДД угрожал штрафами водителям

В подмосковном Раменском мальчик переоделся в форму инспектора ГИБДД и угрожал штрафами водителям. Видео с юным «полицейским» опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах школьник в форме жезлом тормозит автомобили. По данным канала, он требовал у водителей документы и грозил штрафами за тонировку.

Сотрудники МВД обратили внимание на инцидент и разыскивают мальчика. С ним планируют провести беседу и показать работу Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Красноярске составили протокол против юноши, станцевавшего в полицейской форме.