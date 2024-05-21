Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 21 мая 2024Силовые структуры

Мальчик в форме инспектора ГИБДД останавливал водителей и попал на видео

В Подмосковье мальчик в форме инспектора ГИБДД угрожал штрафами водителям

В подмосковном Раменском мальчик переоделся в форму инспектора ГИБДД и угрожал штрафами водителям. Видео с юным «полицейским» опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах школьник в форме жезлом тормозит автомобили. По данным канала, он требовал у водителей документы и грозил штрафами за тонировку.

Сотрудники МВД обратили внимание на инцидент и разыскивают мальчика. С ним планируют провести беседу и показать работу Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Красноярске составили протокол против юноши, станцевавшего в полицейской форме.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      На Украине женщинам-врачам запретили идти на работу без справки из военкомата

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше