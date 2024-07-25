Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 25 июля 2024Силовые структуры

Россиянин заявил о минировании четырех торговых центров и получил 2,5 года колонии

ФСБ: в Челябинске осудили на 2,5 года мужчину за ложный звонок о минировании ТЦ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил к 2,5 года лишения свободы жителя Алтайского края за ложный звонок о минировании четырех торгово-развлекательных комплексов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Россиянин признан виновным по части статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, россиянин позвонил правоохранителям и рассказал, что в Челябинске якобы заминированы четыре торговых центра (ТЦ).

Ранее стало известно, что в Брянской области задержали местного жителя за заведомо ложное сообщение о терроризме. Россиянин из хулиганских побуждений заявил, что планирует взорвать административное здание УФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Камала Харрис начала предвыборную кампанию. О чем она попросила сторонников и что сказала о Трампе?

      В Омске нашли тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы

      Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

      Смерч в поле в российском регионе попал на видео

      В Херсонской области заявили об угрозах мирным жителям со стороны ВСУ

      Готовность россиян делать крупные покупки оценили

      Россиянкам назвали визуально старящую одежду

      Россиянин заявил о минировании четырех торговых центров и получил 2,5 года колонии

      МИД Венгрии обвинил ЕС в зависти к Орбану

      В Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше