Россиянин заявил о минировании четырех торговых центров и получил 2,5 года колонии

ФСБ: в Челябинске осудили на 2,5 года мужчину за ложный звонок о минировании ТЦ

В Челябинске суд приговорил к 2,5 года лишения свободы жителя Алтайского края за ложный звонок о минировании четырех торгово-развлекательных комплексов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Россиянин признан виновным по части статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, россиянин позвонил правоохранителям и рассказал, что в Челябинске якобы заминированы четыре торговых центра (ТЦ).

Ранее стало известно, что в Брянской области задержали местного жителя за заведомо ложное сообщение о терроризме. Россиянин из хулиганских побуждений заявил, что планирует взорвать административное здание УФСБ.

