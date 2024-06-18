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12:50, 18 июня 2024Силовые структуры

Россиянин сообщил о планах взорвать здание ФСБ и попал под следствие

Под Брянском возбудили дело против сообщившего о планах взорвать здание ФСБ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Брянской области задержали местного жителя за заведомо ложное сообщение о терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, россиянин из хулиганских побуждений заявил, что планирует взорвать административное здание УФСБ. Однако после задержания у него не нашли предметов для реализации задуманного.

Следователи возбудили против него дело по части 3 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее стало известно, что в Пензенской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в причастности к разглашению государственной тайны.

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      Екатерина Кашурникова
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