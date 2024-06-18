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11:46, 18 июня 2024Силовые структуры

Россиянин разгласил содержащие государственную тайну сведения и попался ФСБ

В Пензе против сотрудника предприятия возбудили дело о разглашении гостайны

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Пензенской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в причастности к разглашению государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина, работая на одном из производственных предприятий области и имея доступ к составляющим гостайну сведениям, заключил контакт на выполнение работ с организацией, не имеющей лицензии на обработку таких данных. Уточняется, что в указанном договоре содержалась охраняемая законом информация.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Удмуртии, готовившего диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Ижевска. Против него возбудили дело по части 3 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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