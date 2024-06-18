ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на оборонном предприятии

В Удмуртии ФСБ задержала мужчину за подготовку диверсии на оборонном предприятии

В Удмуртии задержали местного жителя, готовившего диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по республике.

По данным ведомства, мужчина готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Ижевска.

Против россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Челябинский областной суд вынес приговор трем местным жителям. В мае 2023 года они устроили диверсию на железной дороге.