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11:07, 18 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на оборонном предприятии

В Удмуртии ФСБ задержала мужчину за подготовку диверсии на оборонном предприятии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Удмуртии задержали местного жителя, готовившего диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по республике.

По данным ведомства, мужчина готовил диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Ижевска.

Против россиянина возбуждено дело по части 3 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Челябинский областной суд вынес приговор трем местным жителям. В мае 2023 года они устроили диверсию на железной дороге.

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      Екатерина Кашурникова
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