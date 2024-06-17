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09:27, 17 июня 2024Силовые структуры

Задержанных ФСБ за диверсию на железной дороге троих россиян осудили

В Челябинске суд приговорил трех жителей к 11 и 11,5 года колонии за диверсию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Челябинский областной суд вынес приговор трем жителям, которые в мае 2023 года устроили диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Двое подсудимых получили по 11 лет заключения, еще один — 11,5 года лишения свободы. Первые три месяца они пробудут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Их признали виновными по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

Следствие и суд установили, что подсудимые совершили диверсию на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области. Их задержали сотрудники ФСБ. По данным 74.ru, 7 мая 2023 года трое молодых людей 22 и 29 лет подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской. На движение поездов это не повлияло.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала с поличным россиянина при закладке тайника для диверсии.

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      Илона Палей
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