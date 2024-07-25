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20:40, 25 июля 2024Моя страна

Россиянка нашла в лесу «щупальца дьявола»

В Калининградской области в лесу нашли редкий гриб с красными щупальцами

Фото: de:Benutzer:Oilys / Wikipedia

Россиянка нашла в лесу в Калининградской области «щупальца дьявола». Об этом пишет «Первый городской телеканал».

Речь идет о редком грибе антурус Арчера, красные отростки которого похожи на щупальца осьминога. По словам местной жительницы, он имеет неестественный запах. «Слабый аромат разложившейся плоти», — рассказала она.

Россиянка отметила, что находит этот гриб на одном и том же месте в еловом лесу четвертый год подряд.

Ранее сообщалось, что в лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители начали все чаще замечать вонючие грибы необычной формы. Среди них оказался краснокнижный сморчок вонючий, или мутинус Равенеля.

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      Мария Винар
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