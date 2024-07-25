Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилист Карина Ефиманова: бриджи и обувь на платформе визуально старят женщин

Российская стилистка Карина Ефиманова назвала визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует 76.ru.

По словам специалистки, зрительно ухудшить внешний вид способны капри и бриджи и приталенные пиджаки и жакеты. В то же время она посоветовала женщинам избегать укороченных пальто и длинных кардиганов, делающих образ громоздким.

При этом следует исключить из гардероба обувь на платформе и высоком каблуке, а также украшенную стразами, аппликациями или шнуровкой. Кроме того, испортить образ могут массивные украшения с подвесками, чрезмерно большими камнями, стразами и бисером, добавила эксперт.

Ранее в июле стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды.