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16:44, 25 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилист Карина Ефиманова: бриджи и обувь на платформе визуально старят женщин

Фото: drobotdean / freepik

Российская стилистка Карина Ефиманова назвала визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует 76.ru.

По словам специалистки, зрительно ухудшить внешний вид способны капри и бриджи и приталенные пиджаки и жакеты. В то же время она посоветовала женщинам избегать укороченных пальто и длинных кардиганов, делающих образ громоздким.

При этом следует исключить из гардероба обувь на платформе и высоком каблуке, а также украшенную стразами, аппликациями или шнуровкой. Кроме того, испортить образ могут массивные украшения с подвесками, чрезмерно большими камнями, стразами и бисером, добавила эксперт.

Ранее в июле стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды.

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      Алина Гостева
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