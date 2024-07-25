Стилистка назвала россиянкам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Стилист Ветрова: скрыть выпирающий живот поможет завязанная на талии рубашка

Стилистка Наталья Ветрова назвала россиянкам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Ее комментарий публикует «Блокнот».

В первую очередь эксперт посоветовала повязать на талию рубашку, лонгслив или платок. В то же время, чтобы не привлекать внимания к проблемной зоне, следует отказаться от облегающих вещей и отдать предпочтение более просторным предметам гардероба. Также специалистка порекомендовала делать акцент на более изящных частях фигуры.

Кроме того, визуально улучшить пропорции тела в данном случае помогут изделия в одинаковых тонах. «Когда верх и низ одного цвета, это вытягивает силуэт», — пояснила стилистка.

Ранее в июле стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья.