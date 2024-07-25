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16:00, 25 июля 2024Экономика

Российские айтишники стали меньше зарабатывать

Ventra: средняя зарплата IT-работников в России в 2024 году снизилась на 15‑25 %

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские айтишники в 2024 году стали меньше зарабатывать. Об этом со ссылкой на данные HR-холдинга Ventra пишет РИА Новости.

В первом полугодии средние зарплаты в отрасли по некоторым позиции снизились на 15-25 процентов в годовом выражении, до около 150 тысяч рублей, сообщили в компании. Самый высокий уровень оплаты труда IT-специалистам предлагают в банковской сфере и ритейле — 265 и 240 тысяч рублей в месяц соответственно. Меньше всего в среднем получают их коллеги, работающие в геймдеве (149 тысяч рублей), медицине (137 тысяч рублей) и на производстве (105 тысяч рублей).

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В Ventra отметили, что российские компании в последнее время пересмотрели свой подход к найму айтишников и все чаще стали присматриваться к начинающим специалистам. Как правило, у работников с небольшим опытом ниже зарплатные ожидания, до 100 тысяч рублей, объяснили эксперты.

Ранее совместное исследование компании «Роквул» и сервиса hh.ru показало, что россияне считают самой престижной работу айтишника. IT-профессии назвали престижными 51 процент респондентов, исследователя или ученого — 38 процентов, инженера — 37 процентов.

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