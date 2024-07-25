Российские туристы массово устремились в один регион на севере страны

РСТ: российские туристы массово устремились в Архангельскую область

Российские туристы массово устремились на отдых в один регион на севере страны — турпоток в Архангельскую область вырос в течение года более чем в два раза, составив 805 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что росту турпотока способствуют в первую очередь самостоятельные путешественники. В области их привлекают Архангельск, Белое море, небольшие города и Кенозерский национальный парк.

«Количество организованных туристов, которые покупают пакетные туры у туроператоров, в области выросло на 20-30 процентов. Но еще быстрее растет число гостей, которые самостоятельно приезжают в наш регион и дальше ищут или частных гидов, или берут индивидуальные экскурсии», — рассказал гендиректор архангелогородской компании «Ветер перемен» Александр Седаков.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Адлер стал самым дорогим пляжным курортом по стоимости размещения. Средний чек бронирования ночи в гостиницах Адлера составляет 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо, где туристы тратят в среднем 8,1 тысячи рублей за сутки в отеле.

