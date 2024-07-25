Российский банк захотел выселить семью бойца СВО из единственного жилья

В Екатеринбурге банк захотел выселить семью участника СВО из единственного жилья

В Екатеринбурге банк захотел выселить из единственного жилья семью участника специальной военной операции (СВО). Об этом жена бойца с позывным Граф рассказала Ura.ru.

Потеряв первого мужа, россиянка два месяца не оплачивала счета за квартиру. За это кредитная организация добавила ее в список злостных неплательщиков и выставила имущество на торги.

Позже женщина познакомилась с Графом и вступила с ним в брак. Супруги продолжали вдвоем бороться за жилплощадь. В конце 2022 года к женщине обратился неизвестный, который назвал себя новым собственником. Затем на телефон горожанки стали поступать угрозы.

В этой связи женщина была вынуждена обратиться в суд. Она надеется на то, что банк разрешит ей выплатить ипотеку. «В то время как мой муж находится на передовой, я стараюсь обеспечить справедливость для своей семьи в гражданских условиях», — заявила она.

Ранее в Коми вдову другого бойца СВО захотели выселись из квартиры. Юридическим основанием для этого стало то, что жилье было предоставлено бойцу на основании договора социального найма и не было приватизировано.

