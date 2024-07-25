Российского уголовника задержали за похищенного из рук матери младенца

В Москве задержали уголовника, вырвавшего младенца из рук матери

В Москве задержали ранее судимого 27-летнего российского уголовника, обвиняемого в похищении ребенка. Об этом в четверг, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 24 июля в Ферганском проезде злоумышленник забежал на детскую площадку, вырвал младенца из рук 38-летней матери и бросился бежать. Ставшие свидетелями случившегося прохожие бросились в погоню. Когда преследователи были уже рядом, он кинул девочку на землю, отчего та получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Неравнодушные прохожие передали нарушителя порядка прибывшим полицейским. Задержанный оказался пьян, ранее он был судим за мошенничество.

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