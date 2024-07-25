Российскому врачу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку

В Калининграде врачу-маммологу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку

В Калининграде врачу-маммологу пробили голову после жалобы на шумную вечеринку. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По сведениям издания, россиянин долго не мог заснуть, поскольку соседи снизу устроили праздник. Мужчина спустился к компании и попросил немного убавить музыку. Молодые люди ответили, что уже собирались расходиться.

Когда обещание жильцами не было выполнено, медик снова к ним пришел и объявил, что если они не прекратят, он вызовет сотрудников полиции. Внезапно горожанина ударили по голове.

Через некоторое время он самостоятельно вызвал скорую помощь и оперативников. Коллеги диагностировали у врача сотрясение, перелом челюсти и глазницы. Его обидчика удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь.