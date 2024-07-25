Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:17, 25 июля 2024Культура

Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

Продюсер Рудковская попросила Фадеева не забирать у Глюкозы песни

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продюсер Яна Рудковская заявила, что поведение российской певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске можно понять. Ее цитирует Пятый канал.

По мнению Рудковской, поведение певицы на сцене является нормальной реакцией на потерю близкого человека. «Я считаю, что все мы люди и ничего человеческого нам не чуждо», — сказала медиаменеджер.

Рудковская также обратилась к музыкальному продюсеру Максиму Фадееву и призвала его пересмотреть свое решение. «Максим, я вас очень люблю и уважаю, как продюсера, как музыканта, как человека. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце. Этого делать нельзя», — заявила она.

Ранее Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального концерта в Красноярске. Артистка выступила на фестивале Dream Fest в Баку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Евросоюз запретил участие в предложенной Путиным схеме обмена активами

      Чемпион ОИ рассказал о просьбе американцев допустить российских борцов до Игр-2024

      Нацгвардия Украины раскрыла число своих военных в плену

      Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

      СК завершил расследование дела о дискредитации ВС России в отношении блогера Шпака

      В российском регионе сработала система ПВО

      Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

      У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

      СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше