Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

Продюсер Рудковская попросила Фадеева не забирать у Глюкозы песни

Продюсер Яна Рудковская заявила, что поведение российской певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске можно понять. Ее цитирует Пятый канал.

По мнению Рудковской, поведение певицы на сцене является нормальной реакцией на потерю близкого человека. «Я считаю, что все мы люди и ничего человеческого нам не чуждо», — сказала медиаменеджер.

Рудковская также обратилась к музыкальному продюсеру Максиму Фадееву и призвала его пересмотреть свое решение. «Максим, я вас очень люблю и уважаю, как продюсера, как музыканта, как человека. Я считаю, что забирать у артиста музыку — это забирать его душу и сердце. Этого делать нельзя», — заявила она.

Ранее Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального концерта в Красноярске. Артистка выступила на фестивале Dream Fest в Баку.