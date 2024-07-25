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03:15, 25 июля 2024Культура

Глюкоза впервые появилась на сцене после скандального концерта

Певица Глюкоза впервые появилась на сцене после скандального концерта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) впервые вышла на сцену после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщает Starhit.

Артистка выступила на фестивале Dream Fest в Баку. По данным издания, она исполнила лишь одну песню. При этом певица не делала никаких заявлений и не общалась со зрителями. Также отмечается, что образ Глюкозы не сильно изменился после ее последнего выступления.

Глюкоза выступила в Красноярске 20 июля. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. Позднее исполнительница пояснила, что причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

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      Марина Совина
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