Певица Глюкоза впервые появилась на сцене после скандального концерта

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) впервые вышла на сцену после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщает Starhit.

Артистка выступила на фестивале Dream Fest в Баку. По данным издания, она исполнила лишь одну песню. При этом певица не делала никаких заявлений и не общалась со зрителями. Также отмечается, что образ Глюкозы не сильно изменился после ее последнего выступления.

Глюкоза выступила в Красноярске 20 июля. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. Позднее исполнительница пояснила, что причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.