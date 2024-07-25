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14:44, 25 июля 2024Мир

Румыния заявила о найденных обломках якобы российского беспилотника

МО Румынии заявило об обнаружении обломков БПЛА якобы российского производства
СюжетМинобороны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Румынии в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Об этом заявили в румынском Минобороны, сообщает телеканал TVR Info.

В ведомстве отметили, что обломки беспилотника были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.

«Все места, определенные как возможные зоны падения обломков, находятся за пределами населенных пунктов, инфраструктура не затронута. Министерство в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуации, оставаясь с ними в постоянном контакте», — добавили в румынском оборонном ведомстве.

Ранее румынские военные обнаружили фрагменты похожего на беспилотник объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. Объект упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу.

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      Семен Александров
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