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17:25, 25 июля 2024Экономика

Сбор кедровых орехов смогут разрешать только в специально отведенных местах

Госдума одобрила законопроект о местах и объемах добычи кедрового ореха
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти российских регионов смогут разрешать гражданам собирать кедровые орехи для собственных нужд только в специально отведенных местах. Соответствующий законопроект одобрила Госдума в первом чтении, сообщает ТАСС. Согласно документу, в регионах получат возможность не только определять локации для сбора, но и устанавливать сроки и объемы заготовки продукции.

Отмечается, что мера призвана исключить незаконные сбор и экспорт кедрового ореха, минимизируя риски вовлечения собранного под видом собственных нужд в незаконный коммерческий оборот. Сейчас законодательство предусматривает право граждан на свободную и беспрепятственную заготовку пищевых лесных ресурсов для собственных нужд, из-за чего у уполномоченных органов отсутствуют правовые механизмы воспрепятствования незаконной деятельности, говорится в материалах.

Помимо этого, новые правила позволят допускать к участию в аукционах на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только предпринимателей, владеющих объектами инфраструктуры, предназначенными для производства из них продукции.

В августе 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее кедровый орех в список стратегически важных товаров в России. Целью изменений в законодательстве тогда назвали борьбу с нелегальным экспортом и создание условий для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны.

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