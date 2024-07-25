Сбор кедровых орехов смогут разрешать только в специально отведенных местах

Госдума одобрила законопроект о местах и объемах добычи кедрового ореха

Власти российских регионов смогут разрешать гражданам собирать кедровые орехи для собственных нужд только в специально отведенных местах. Соответствующий законопроект одобрила Госдума в первом чтении, сообщает ТАСС. Согласно документу, в регионах получат возможность не только определять локации для сбора, но и устанавливать сроки и объемы заготовки продукции.

Отмечается, что мера призвана исключить незаконные сбор и экспорт кедрового ореха, минимизируя риски вовлечения собранного под видом собственных нужд в незаконный коммерческий оборот. Сейчас законодательство предусматривает право граждан на свободную и беспрепятственную заготовку пищевых лесных ресурсов для собственных нужд, из-за чего у уполномоченных органов отсутствуют правовые механизмы воспрепятствования незаконной деятельности, говорится в материалах.

Помимо этого, новые правила позволят допускать к участию в аукционах на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только предпринимателей, владеющих объектами инфраструктуры, предназначенными для производства из них продукции.

В августе 2023 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее кедровый орех в список стратегически важных товаров в России. Целью изменений в законодательстве тогда назвали борьбу с нелегальным экспортом и создание условий для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны.