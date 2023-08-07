Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:55, 7 августа 2023Экономика

В список стратегически важных товаров в России включили кедровые орехи

Премьер Мишустин включил кедровые орехи в список стратегически важных товаров

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в список стратегически важных товаров в России вносится кедровый орех сосны корейской — как в скорлупе, так и очищенный от скорлупы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, уточняет «Коммерсантъ». Газета отмечает, что инициатором включения кедровых орехов в перечень стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По мнению чиновника, кедровый орех является ценным ресурсом для экономики, а также важным звеном кормовой базы животных, обитающих в регионе.

Цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы «создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов. Он добавил, что расширение списка стратегических ресурсов направлено на исключение возможности незаконно экспортировать орех, заготовленный в Приморском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    В учебник по истории включили главы про СВО на Украине. Что школьникам расскажут о ее причинах?

    США оценили переговоры по Украине в Джидде

    Оценены риски для России от сброса воды с «Фукусимы»

    Российские поисковики нашли останки сотни тел на месте фашистского концлагеря

    В список стратегически важных товаров в России включили кедровые орехи

    Россиянка отдала аферистам 11 миллионов рублей от продажи своих квартир

    Двое пьяных россиян помочились на Вечный огонь и пошли под суд

    Беглого преступника нашли благодаря фото с футбольного праздника

    Россиянам назвали улучшающие работу мозга и укрепляющие память продукты

    Глава российского региона заявил о посаженном РЭБ дроне с символикой «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости