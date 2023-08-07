В список стратегически важных товаров в России включили кедровые орехи

Премьер Мишустин включил кедровые орехи в список стратегически важных товаров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в список стратегически важных товаров в России вносится кедровый орех сосны корейской — как в скорлупе, так и очищенный от скорлупы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, уточняет «Коммерсантъ». Газета отмечает, что инициатором включения кедровых орехов в перечень стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По мнению чиновника, кедровый орех является ценным ресурсом для экономики, а также важным звеном кормовой базы животных, обитающих в регионе.

Цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы «создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», заявил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов. Он добавил, что расширение списка стратегических ресурсов направлено на исключение возможности незаконно экспортировать орех, заготовленный в Приморском крае.