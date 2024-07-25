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13:49, 25 июля 2024Мир

Северокорейские шары из мусора помешали полетам в Сеуле

Reuters: северокорейские шары из мусора помешали полетам в Сеуле

Фото: The Defense Ministry / Reuters

Северокорейские шары из мусора помешали полетам в Сеуле и стали причиной возгораний на крышах домов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В среду вечером предполагаемый воздушный шар на два часа приостановил взлеты и посадки в сеульском аэропорту Кимпхо. За последние недели воздушные шары несколько раз мешали движению в главном международном аэропорту Южной Кореи Инчхон», — приводит агентство слова представителя южнокорейской корпорации аэропортов.

Помимо аэропортов проблемы появились и с пожарами на крышах зданий. В южнокорейской армии подчеркнули, что причиной тому является нахождение в шарах хлопушек с таймером, которые в нужный момент детонируют.

26 июня запущенные из Северной в Южную Корею шары с мусором примерно на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Власти КНДР заявили, что запускают воздушные шары с мусором в ответ на пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге, которые регулярно отправляют в одну из самых закрытых стран мира воздушные шары с едой, лекарствами, деньгами и листовками, критикующими лидеров Севера.

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      Дарья Устьянцева
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