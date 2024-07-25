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23:21, 25 июля 2024Бывший СССР

Сотрудники ТЦК схватили шедшего на работу украинца

Сотрудники ТЦК в Тернополе схватили шедшего на работу украинца

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) схватили шедшего на работу украинца. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам супруги мужчины, тот прошел медицинскую комиссию, а потому не может считаться уклонистом. При этом украинец намерен обжаловать решение врачей, признавших его годным к службе. Призывник подчеркивал, что у него зрение минус 6 на одном глазу и минус 8 на другом, а также астигматизм.

Несмотря на это, сотрудники ТЦК схватили мужчину и удерживали его у себя. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала известного украинского блогера и экс-телеведущего Жана Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации. Как отметили журналисты, он призывал к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК.

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      Евгений Силаев
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