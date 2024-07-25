Стало известно о повреждении административного здания на Украине

В Измайловском районе в Одесской области повреждено административное здание. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
Здание частично разрушено, в нем также начался пожар. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание.
По данным Кипера, из-за падения обломков здания пострадали два человека. Один из них госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести.
Ранее в Одесской области произошел взрыв на нефтебазе. Также поступали сообщения о поражении судоремонтного завода, порта и фуры с топливом.