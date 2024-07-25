Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 25 июля 2024Россия

Стало известно о возможном попадании сразу трех ветеранов СВО в Совфед

«Ъ»: после выборов в Совфед могут попасть сразу три ветерана спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После выборов в Совфед могут попасть сразу три ветерана специальной военной операции (СВО). О такой возможности стало известно «Коммерсанту».

По сведениям «Ъ», временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Республики Алтай Андрей Турчак представил свою «сенаторскую тройку», в которую включил майора Амыра Аргамакова. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, выдвинул полковника Алексея Кондратьева. Глава Крыма Сергей Аксенов до этого объявил о желании отправить в верхнюю палату российского парламента старшего сержанта Юрия Нимченко.

В список кандидатов на получение сенаторских полномочий, составленный Турчаком, вошли Герой России майор Амыр Аргамаков, действующий сенатор от Государственного собрания (парламента) республики Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты, экс-министр культуры региона Эжер Малчинов.

Как разузнал «Ъ», майору Аргамакову 30 лет. Он участвовал в военной операции в Сирии и спецоперации на Украине. В 2023 году его назначили начальником штаба мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка, а в феврале 2024 года он получил звезду Героя России из рук министра обороны Сергея Шойгу. В марте майор стал председателем республиканского Союза ветеранов боевых действий на Украине.

Ранее депутат Госдумы Эрнест Валеев рассказал, что дополнительный контроль вернувшихся с СВО осужденных не нужен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Российские следователи раскрыли в ДНР 49 преступлений прошлых лет

      В Москве случайно поймали разыскиваемого по линии Интерпола боевика «Аль-Каиды»

      В российском городе бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и поплатился

      Один человек стал жертвой обстрела российского города со стороны ВСУ

      Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции после сердечного приступа

      Сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала

      Жители российского города сообщили о падении обломков дронов после атаки ВСУ

      Мигрантам рекомендовали искать помощи у диаспор при возникновении конфликтов с россиянами

      Лукашенко отправился в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше