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17:58, 20 июня 2024Россия

В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

Депутат ГД Валеев: дополнительный контроль вернувшихся с СВО осужденных не нужен
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Необходимости в дополнительном контроле вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине осужденных нет. Об этом в комментарии РБК заявили депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Андрей Альшевских.

Так парламентарии отреагировали на призыв депутата Нины Останиной защитить общество от бывших заключенных, участвовавших в СВО. Она заявила, что вернувшиеся из зоны спецоперации осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

По мнению политиков, этим сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов, и принимать отдельный закон, по которому за действиями бывших осужденных, участвовавших в СВО, следили бы дополнительно, не нужно. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев заявил, что контроль за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, уже регламентирован.

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«Есть закон об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Это касается лиц, которые совершили преступления определенных категорий — тяжкие и особо тяжкие (...) При этом дополнительно прописывать, что нужен надзор за лицами, которые были осуждены, а потом еще повоевали, нет необходимости», — отметил Валеев, добавив, что правовые последствия наступают для человека вне зависимости от того, принимал он участие в СВО или нет.

При этом Валеев не исключил, что комитет рассмотрит законопроект, если он к ним поступит.

Депутат Андрей Альшевских, в свою очередь, заявил что те, кто принял решение участвовать в военной операции, «по законам военного времени уже искупили вину кровью». По его мнению, случаи повторных преступлений бывшими осужденными, вернувшимися с СВО, будут минимизированы, если общество окружит их заботой.

Таким людям нужна как правило психологическая реабилитация, чтобы люди не уходили и не замыкались в себе

Андрей Альшевских

Ранее сообщалось, что бывшего военного из Кемеровской области подозревают в расправе над 12-летней девочкой в Топках. Известно, что мужчина уже был судим, ушел из колонии в зону СВО, затем попал в плен и вернулся в воинскую часть по обмену.

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      Елена Торубарова
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