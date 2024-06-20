В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

Депутат ГД Валеев: дополнительный контроль вернувшихся с СВО осужденных не нужен

Необходимости в дополнительном контроле вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине осужденных нет. Об этом в комментарии РБК заявили депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Андрей Альшевских.

Так парламентарии отреагировали на призыв депутата Нины Останиной защитить общество от бывших заключенных, участвовавших в СВО. Она заявила, что вернувшиеся из зоны спецоперации осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

По мнению политиков, этим сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов, и принимать отдельный закон, по которому за действиями бывших осужденных, участвовавших в СВО, следили бы дополнительно, не нужно. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев заявил, что контроль за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, уже регламентирован.

«Есть закон об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Это касается лиц, которые совершили преступления определенных категорий — тяжкие и особо тяжкие (...) При этом дополнительно прописывать, что нужен надзор за лицами, которые были осуждены, а потом еще повоевали, нет необходимости», — отметил Валеев, добавив, что правовые последствия наступают для человека вне зависимости от того, принимал он участие в СВО или нет.

При этом Валеев не исключил, что комитет рассмотрит законопроект, если он к ним поступит.

Депутат Андрей Альшевских, в свою очередь, заявил что те, кто принял решение участвовать в военной операции, «по законам военного времени уже искупили вину кровью». По его мнению, случаи повторных преступлений бывшими осужденными, вернувшимися с СВО, будут минимизированы, если общество окружит их заботой.

Таким людям нужна как правило психологическая реабилитация, чтобы люди не уходили и не замыкались в себе Андрей Альшевских

Ранее сообщалось, что бывшего военного из Кемеровской области подозревают в расправе над 12-летней девочкой в Топках. Известно, что мужчина уже был судим, ушел из колонии в зону СВО, затем попал в плен и вернулся в воинскую часть по обмену.