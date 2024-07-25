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09:06, 25 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области слышны взрывы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киевской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «5 канал» в Telegram.

Предполагается, что работают средства противовоздушной обороны. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области была объявлена воздушная тревога во время публикации сообщения о взрывах.

Утром 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили склады украинской армии с ракетами в Киевской области. Отмечалось, что на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.

Ранее российские военные также нанесли удар по пригороду Харькова.

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      Кристина Есикова
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