Стало известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области слышны взрывы

В Киевской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «5 канал» в Telegram.

Предполагается, что работают средства противовоздушной обороны. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области была объявлена воздушная тревога во время публикации сообщения о взрывах.

Утром 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили склады украинской армии с ракетами в Киевской области. Отмечалось, что на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.

Ранее российские военные также нанесли удар по пригороду Харькова.