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08:03, 25 июля 2024Бывший СССР

Российские военные поразили склады ВСУ с ракетами в Киевской области

Лебедев: ВС России поразили склады ВСУ с ракетами в Киевской области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили склады украинских войск с ракетами большой дальности в Киевской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Уточняется, что около четырех утра был атакован город Белая Церковь. Под обстрел попал склад, где украинская армия хранит ракеты. Кроме того, на его территории могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.

В ночь на четверг, 25 июля, российские военные также нанесли удар по пригороду Харькова. В результате случившегося прогремел мощный взрыв с детонации. Позднее поступила информация о новом взрыве.

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