Стрельбу в Севастополе объяснили

Развожаев: флот проводит учения со стрельбой в Стрелецкой бухте

В районе Стрелецкой бухты флот проводит учения со стрельбой из разных видов оружия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что тренировка будет вестись примерно до 22:00 по местному времени (совпадает с мск).

«В городе все спокойно», — написал Развожаев.

Ранее жители одного из домов в Севастополе сообщили, что их сосед закрыл подвал, который они использовали как укрытие от обстрелов, и якобы превратил его в живодерню. Известно, что местные жители начали находить замученных кошек. Подозрение пало на соседа, который присвоил подвал и перестал пускать туда кого-либо даже во время воздушной тревоги.