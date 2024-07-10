Россияне сообщили о превратившемся в живодерню укрытии в обстреливаемом ВСУ городе

Жители Севастополя сообщили о соседе, сделавшем из укрытия живодерню

Жители Севастополя сообщили, что их сосед закрыл подвал, который они использовали как укрытие от обстрелов, и якобы превратил его в живодерню. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Около двух лет назад местные жители начали находить замученных кошек. Подозрение пало на соседа, который присвоил себе подвал и начал отказываться пускать туда кого-либо даже во время воздушной тревоги. Одной женщине удалось попасть в помещение, где она якобы нашла тушу кота, подвешенную за лапы на трубе.

В свою очередь, мужчина, как и его семья, комментарии давать отказались.

В июне жительница Белгорода сообщила о не пустившем ее во время ракетной опасности в укрытие охраннике Научно-образовательного центра БГТУ имени В.Г. Шухова. По ее словам, во время работы сирены ей пришлось быть на улице.