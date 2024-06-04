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16:07, 4 июня 2024Россия

Белгородка пожаловалась на не пустившего ее в укрытие во время сирены охранника

Жительница Белгорода сообщила о не пустившем ее в укрытие охраннике Центра БГТУ
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жительница Белгорода по имени Ирина сообщила о не пустившем ее во время ракетной опасности в укрытие охраннике Научно-образовательного центра БГТУ имени В.Г. Шухова. Женщина пожаловалась «Ленте.ру», что во время работы сирены ей пришлось быть на улице.

Ирина рассказала, что в понедельник, 3 июня, вместе с подругой сидела на лавочке между зданием БГИИК и Научно-образовательным центром БГТУ им. В.Г. Шухова. В 21:01 сработала сирена, и женщины побежали к зданию Центра, так как на территории учебного заведения и ближайшего стадиона, со слов собеседницы «Ленты.ру», укрытия не установлены.

«Свет горел, охранник был внутри помещения, дверь закрыта естественно. Постучали, ручку подергали, но увы так и стояли на крыльце под камерами видеонаблюдения. В 21:08 был отбой, но мы стояли там еще минут 15, так как в нашем районе часто после обстрелов падают осколки», — поделилась жительница Белгорода.

Редакция «Ленты.ру» направила в вуз запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как во время ракетной опасности в Белгороде взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако не пускают туда группу из десяти детей. Как пишет Shot, местные жители потребовали привлечь старшую по дому к ответственности за оставление детей в опасности.

Сама пенсионерка объяснила, что отправила детей в другой подъезд из-за скопившейся толпы и закрытой двери. В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили «Ленте.ру», что начали проверку.

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      Екатерина Смирная
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