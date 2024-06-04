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13:45, 4 июня 2024Россия

Полиция начала проверку из-за не запустившей детей в укрытие россиянки

В полиции Белгорода начали проверку из-за не пустившей в укрытие детей россиянки

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Полиция проверяет информацию из соцсетей о том, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не позволила детям укрыться в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

«По результатам мониторинга выявили и зарегистрировали соответствующую информацию. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором заметно, как во время ракетной опасности в Белгороде взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако они не пускают туда группу из десяти детей. Как пишет Shot, местные жители потребовали привлечь старшую по дому к ответственности за оставление детей в опасности.

Сама пенсионерка, которую обвинили в халатности, объяснила, что отправила детей в другой подъезд из-за скопившейся толпы и закрытой двери.

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      Екатерина Смирная
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