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10:20, 25 июля 2024Ценности

Сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала

Кадр: сериал «Постучись в мою дверь»

Турецкий актер Керем Бюрсин снялся в откровенном образе для местной версии журнала L'Officiel. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист, сыгравший роль владельца архитектурного бюро Серкана Болата в популярном турецком сериале «Постучись в мою дверь», предстал перед камерой в черных спортивных штанах и с голым торсом. Так, он позировал у стены, приспустив брюки и показав нижнее белье бренда Intimissimi.

Фото: @riccardo.apostolico / @lofficielturkiye

Кроме того, 37-летнего Бюрсина запечатлели с пеной на обнаженном теле. Известно, что автором съемки выступил итальянский фотограф Рикардо Апостолико.

Ранее в июле турецкая актриса Ханде Эрчел, исполнившая роль Эды Йылдыз в упомянутом сериале, снялась для местной версии журнала InStyle в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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