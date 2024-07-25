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17:26, 25 июля 2024Россия

Танк раздавил «Ниву» с 73-летним россиянином внутри

В Белгородской области танк наехал на машину с пенсионером внутри

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В селе Березовка Белгородской области на «Ниву» с 73-летним пенсионером внутри наехал танк. Об этом пишет Baza в Telegram.

Судя по приложенному к посту ролику, бронемашина раздавила переднюю часть автомобиля с местом водителя. По информации издания, спасти россиянина не удалось.

Принадлежность танка и обстоятельства ДТП не уточняются. Власти региона и официальные ведомства произошедшее пока не комментировали.

Ранее, в феврале 2023 года, похожий случай произошел в Донецке. Там танк переехал гражданский автомобиль, припаркованный возле кафе «Петровское». Последствия инцидента попали на видео. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что вся передняя часть машины расплющена, а крышу транспортного средства пересекает огромная вмятина. В происшествии никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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