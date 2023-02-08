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18:07, 8 февраля 2023Россия

Танк переехал автомобиль в ДНР

В Донецке танк переехал припаркованный автомобиль

В Донецке танк переехал припаркованный автомобиль. О ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк».

На публикуемых кадрах видно, что после аварии в ДНР гражданский автомобиль уже не подлежит восстановлению — его крышу пересекает огромная вмятина, а вся передняя часть сплющена.

Уточняется, что танк наехал на автомобиль возле кафе «Петровское». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате происшествия пострадали восемь человек.

Марк Леонов
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