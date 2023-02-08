Танк переехал автомобиль в ДНР
В Донецке танк переехал припаркованный автомобиль
В Донецке танк переехал припаркованный автомобиль. О ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк».
На публикуемых кадрах видно, что после аварии в ДНР гражданский автомобиль уже не подлежит восстановлению — его крышу пересекает огромная вмятина, а вся передняя часть сплющена.
Уточняется, что танк наехал на автомобиль возле кафе «Петровское». В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате происшествия пострадали восемь человек.