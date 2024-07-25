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15:37, 25 июля 2024Мир

Трамп назвал вероятную причину покушения на него

Трамп предположил, что слова демократов стали причиной покушения на него

Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что слова демократов о том, что политик является «угрозой для демократии», стали причиной покушения на него. Об этом пишет Politico.

«Такой грустный, больной мир, но вы знаете, что может произойти, когда они называют вас угрозой демократии», — сказал экс-президент, имея в виду покушение на него во время предвыборного митинга.

Он заявил, что не знает, что стало причиной, однако демократы неоднократно называли его «угрозой». «Я угроза для них. Они угроза демократии. Они угроза для нашей страны, и точка», — добавил политик.

Призывы называть Трампа «угрозой демократии» начались после захвата Капитолия 6 января 2021 года, однако они усилились после того, как действующий президент США Джо Байден решил баллотироваться на переизбрание в прошлом году и сделал это ключевым пунктом своей предвыборной кампании, подчеркивает издание.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Лина Пивоварова
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