Трамп заявил о желании Харрис уничтожить США за год

Трамп: Харрис уничтожит страну за год, если станет президентом

Вице-президент США Камала Харрис уничтожит страну за год, если будет избрана главой государства по итогам выборов этого года. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает ABC News.

«Как и продажный Джо Байден, Камала Харрис не годится на роль лидера. Она не годится на роль лидера, она уничтожит нашу страну за год, эта страна будет уничтожена», — рассказал кандидат в президенты.

Как отмечает телеканал, в ходе полуторачасовой речи Трамп десятки раз упоминал Харрис, негативно высказываясь о ней.

Ранее, комментируя специальное обращение действующего главы государства Джо Байдена к нации, Трамп обратил внимание на невнятную речь политика. По его словам, выступление американского лидера было едва понятным и очень плохим.