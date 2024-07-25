Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

СК предъявил обвинение жителю Балашихи, травившему мать и отчима химикатами

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 25-летнему жителю Балашихи, который травил мать и отчима химикатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным СК, обвиняемый, находясь в квартире родителей с января по июнь, подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества с целью их летального отравления. На допросе он во всем сознался.

В отношении мужчины также возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия 3 февраля, он, находясь в салоне автомобиля вместе со своим другом, угостил его морсом с химическим веществом, употребление которого ведет к летальному исходу. Потерпевший не выжил.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют обвиняемого на причастность к еще пяти эпизодам отравления его близких.

