Турист пошел гулять по песчаным дюнам, потерял шлепанцы и получил ожоги третьей степени

NYP: турист получил ожоги третьей степени после прогулки по песчаным дюнам в США

Турист из Бельгии пошел гулять по песчаным дюнам в национальном парке в Калифорнии, США, потерял шлепанцы и получил ожоги третьей степени. Об этом пишет New York Post (NYP).

По данным издания, 42-летнего бельгийца отнесли на парковку другие посетители парка после того, как его семья позвала на помощь. Мужчину доставили в университетский медицинский центр в Лас-Вегасе на вертолете.

В Службе национальных парков США отметили, что в тот день температура воздуха достигала 123 градусов по Фаренгейту (около 50 градусов Цельсия).

Ранее турист из Великобритании во время отдыха в Мексике съел плод дерева кешью и получил ожоги лица третьей степени. Мужчина пожаловался, что боль возникла при первом же укусе.

