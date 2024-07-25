Турист пошел купаться на азиатском курорте и был найден в воде без признаков жизни

The Thaiger: туриста из Индии нашли мертвым в воде на пляже Пхукета

Турист из Индии пошел с друзьями купаться на тайском острове Пхукет и был найден в воде без признаков жизни. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Как сообщает источник, 24 июля на пляже Сурин на популярном курорте Азии вывесили красный флаг, запрещающий находиться в воде. Однако 27-летний индиец Капур Манав и его друзья проигнорировали предупреждение и отправились в море. Во время купания туристы попали в обратное течение, выбраться из которого удалось всем, кроме Манава. Его позже обнаружили плавающим в воде лицом вниз.

Индийца доставили на берег. Сотрудники экстренной помощи сделали ему искусственное дыхание, но спасти его не удалось.

Ранее британскую туристку нашли без признаков жизни на пляже греческого острова Скиатос. Во время купания пожилая женщина потеряла сознание из-за жары и ушла под воду.