Турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил

The Sun: британский турист потерял сознание в аэропорту Испании и не выжил

Британский турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 июля, в испанской воздушной гавани Реус на побережье Коста-Дорада. 60-летний мужчина, ожидая посадки на рейс Ryainair домой в Великобританию, внезапно почувствовал себя плохо. Полицейские и медики бросились на помощь и попытались реанимировать путешественника, но безуспешно.

По данным местных СМИ, британец проходил лечение от неизвестной болезни в больнице Таррагоны.

В апреле похожий несчастный случай произошел в аэропорту испанской Малаги. 64-летний пассажир внезапно потерял сознание, упал на землю и побагровел. Спасти его не удалось.