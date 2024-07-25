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16:29, 25 июля 2024Путешествия

Турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил

The Sun: британский турист потерял сознание в аэропорту Испании и не выжил

Фото: Albert Gea / Reuters

Британский турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 июля, в испанской воздушной гавани Реус на побережье Коста-Дорада. 60-летний мужчина, ожидая посадки на рейс Ryainair домой в Великобританию, внезапно почувствовал себя плохо. Полицейские и медики бросились на помощь и попытались реанимировать путешественника, но безуспешно.

По данным местных СМИ, британец проходил лечение от неизвестной болезни в больнице Таррагоны.

В апреле похожий несчастный случай произошел в аэропорту испанской Малаги. 64-летний пассажир внезапно потерял сознание, упал на землю и побагровел. Спасти его не удалось.

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      Алина Черненко
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