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06:56, 25 июля 2024Мир

У берегов Филиппин затонул танкер с мазутом

В Манильском заливе затонул танкер, перевозивший 1,4 млн литров мазута

Фото: Yoruk Isik / Reuters

В Манильском заливе затонул перевозивший 1,4 миллиона литров мазута танкер под флагом Филиппин. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

По словам главы министерства транспорта Филиппин Джайме Баутисты, 16 из 17 членов экипажа удалось спастись, четырем из них понадобилась медицинская помощь. Один человек считается пропавшим без вести, береговая охрана ведет операцию по его поиску.

Утверждается, что танкер мог перевернуться и затонуть в связи с сильными дождями, которые были вызваны тайфуном Карина. Сейчас на месте разлива мазута образовалось пятно длиной в 3,7 километра, которое движется в восточном и северо-восточном направлении.

Ранее в Красном море было обнаружено большое нефтяное пятно. Утверждается, что причиной его появления мог стать разлив нефти с корабля Chios Lion, который перевозил в Китай около 600 тысяч баррелей мазута из черноморского порта в Новороссийске.

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      Артём Верейкин
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