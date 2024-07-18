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15:16, 18 июля 2024Экономика

В Красном море обнаружили большое нефтяное пятно

Bloomberg: после атак хуситов в Красном море появилось большое нефтяное пятно

Фото: Conflict and Environment Observatory (CEOBS) / X

Спутниковые снимки показали, что в Красном море, примерно в 96 километрах (60 милях) к северо-западу от города Ходейда образовалось большое нефтяное пятно. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, пока неизвестно, с какого судна произошел разлив и связано ли это с действиями хуситов, которые не так давно атаковали там несколько кораблей. Один из них, Chios Lion, вез в Китай около 600 тысяч баррелей мазута из черноморского порта в Новороссийске. Есть сведения, что судно получило небольшой ущерб. Экипаж не пострадал.

Как подчеркивает издание, хуситы уже несколько месяцев нападают на суда в Красном море. Так они протестуют против войны Израиля с ХАМАС. Их атаки усилились в июне, когда им удалось потопить второе судно, задействовав морской беспилотник. До того они пустили ко дну корабль Rubymar. В результате произошел разлив удобрений.

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Некоторые эксперты полагают, что, судя по цвету и форме пятна, а также скорости его распространения, скорее всего, это мазут.

В конце июня 2024 года Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило о происшествии в Красном море. Оно случилось в 13 морских милях (около 24 км) к югу от Мохи (Йемен). Инцидент охарактеризовали как «подозрительное сближение».

За день до этого йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало четыре корабля в Красном и Средиземном морях.

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      Кирилл Луцюк
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