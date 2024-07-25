На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

На внука Пугачевой Никиту Преснякова подали в суд из-за долга в 41 тысячу рублей

Уехавший в США Никита Пресняков судится с коммунальщиками из-за долга в 41 тысячу рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, внук Аллы Пугачевой три года не платил за парковочное место в центре Москвы.

Известно, что музыкант оставлял свой автомобиль Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке, где жил до отъезда в США, однако не оплачивал взносы за парковку. ГБУ «Жилищник Мещанского района» обратилось в суд, так как на письма и претензии сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова не отвечает.

В России Никита Пресняков не живет уже почти три года. Известно, что певец обосновался в Нью-Йорке и зарабатывает на жизнь производством клипов для звезд. Кроме того, ранее он пытался сдать в аренду дачу Примадонны в подмосковной Истре.