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18:49, 25 июля 2024Путешествия

У россиян возникли сложности с покупкой долларов и евро для поездок за границу

TourDom: у россиян возникли сложности с покупкой валюты для поездок за границу

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

У российских туристов возникли сложности с покупкой наличной валюты для поездок за границу. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на сообщения турагентов.

По данным издания, информация о проблемах с покупкой долларов и евро поступает из Тольятти, Пятигорска и Оренбурга. В связи с возросшим в сезон отпусков спросом на валюту наличные деньги не всегда есть в банках, их приходится заказывать в отделениях заблаговременно, говорится в материале.

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Между тем в Москве купить доллары пока можно без проблем. Уточняется, что сложности могут возникнуть только с приобретением купюр нового образца, которые необходимы для совершения покупок в некоторых странах.

В начале июня россиян призвали воздержаться от поспешной скупки долларов. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что из-за новых санкций США торговля иностранной валютой в России не прекратится.

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      Алина Черненко
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