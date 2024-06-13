Россиян призвали воздержаться от поспешной скупки долларов

Экономист Остапкович: россияне смогут покупать доллары по нормальному курсу

В России банки продолжат покупать и продавать доллары по нормальному курсу, а поэтому гражданам не стоит заниматься поспешной скупкой этой валюты. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович изданию aif.ru.

По его словам, в России торговля долларами и евро не прекратится из-за новых санкций США. Хотя на биржевых торгах покупать и продавать эти валюты будет нельзя, для рядовых россиян ситуация останется прежней. Он напомнил, что сейчас можно зайти в любой крупный банк и приобрести как американские, так и европейские деньги. Остапкович, впрочем, призвал не обращаться в «ненормальные организации», которые поспешили поставить курс в 200 рублей за доллар. Главное, по мнению экономиста, не паниковать и воздержаться от покупки техники, которую потом придется сбывать на маркетплейсах.

Остапкович убежден, что Банк России справится с ситуацией и в течении десяти дней ажиотаж вокруг валюты стихнет. По его словам, граждане, располагающие валютными счетами, будут снимать средства по методике Центробанка до десяти тысяч долларов.

С Остапковичем согласен экономист Анатолий Фарафонов, который полагает, что скоро «все уляжется» и курсы вернутся к былым значениям. В настоящее время главное «никуда не бросаться». По его словам, всегда есть 20-30 процентов граждан, которые поддаются панике и бросаются скупать импортную технику, опасаясь, что она подорожает, или доллары. Фарафонов уверен, что так поступать не следует.

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова напомнила, что российским туристам доллары и евро, если и нужны, то отнюдь не в больших количествах. Она обратила внимание, что туристы за все платят в рублях, а вот туроператоры уже используют валюту. Россиянин может рассчитаться за билеты, трансфер, страховку, проживание и экскурсии, оставаясь в России, а попав в заграничный отель, не тратить ничего благодаря системе «все включено». Наличная валюта нужна только в том случае, если гражданин хочет приобрести что-то за пределами гостиницы.

В ряде российских банков уже заверили, что в России не наблюдается ажиотажного спроса на валюту, после того как США ввели санкции против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Представители кредитных организаций считают, что новые принципы их работы с валютой прояснятся в течение дня, и ситуация с курсами стабилизируется.

Экономист Никита Кричевский полагает, что скоро в России могут сформироваться два курса валют — официальный и «из-под полы». По его словам, это не только возможно, но и желательно для безналичных расчетов.

А российским туристам, выбирающимся за рубеж, уже порекомендовали приобрести дирхамы ОАЭ и юани. Эти валюты свободно конвертируются в других странах. В столичных пунктах обмена есть даже баты для поездок в Таиланд.