Туристам назвали две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за границу

АТОР: туристам посоветовали покупать дирхамы и юани вместо долларов и евро

Российским туристам посоветовали покупать во время заграничных путешествий дирхамы ОАЭ и китайские юани из-за санкций США против Мосбиржи. Две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за рубеж россиянам назвали эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что они свободно конвертируются в других странах. «Просто мы привыкли летать с евро или долларами, но в других странах спокойно меняют и эти валюты», — добавил специалист.

Более того, по его словам, в московских обменниках есть баты для поездок в Таиланд. Сейчас купить арабскую валюту можно по 25-27 рублей за дирхам, а китайскую — от 12,8 до 14,2 рубля за юань.

Московская биржа прекратила торги долларом и евро с 13 июня 2024 года. Площадка приняла это решение после того, как попала под американские санкции вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

