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15:22, 13 июня 2024Экономика

Возможность образования в России параллельных курсов доллара и евро оценили

Экономист Кричевский: параллельные курсы валют в России возможны и даже желательны

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Параллельные курсы валют в России возможны и даже желательны. Такую вероятность оценил экономист, профессор Никита Кричевский, его цитирует «МК».

По словам эксперта, в ближайшем будущем в стране могут образоваться два курса валют — официальный и «из-под полы». Такое не только возможно, но и желательно для безналичных расчетов. А для компаний, осуществляющих стратегический импорт, стоит задуматься о субсидировании покупки долларов и евро, отметил Кричевский.

«Из-под полы никто наличную валюту продавать не станет, не те времена, сейчас есть ответственность за незаконную банковскую деятельность, за незаконную предпринимательскую деятельность. Никто добровольно сам себя подставлять и сдавать органами не будет», — пояснил экономист.

России не грозит прямая зависимость от юаня, доля которого на Мосбирже уже достигла в мае 54 процентов. Сырьевой экспорт проходит не через биржу, а осуществляется на внебиржевых площадках, как и большая часть валютно-обменных операций для наличных. Если раньше продавали часть валюты через Мосбиржу, теперь будут это делать через банки или дружественные страны.

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«Безусловно, такая схема первое время усложнит и удорожает международные расчеты. Но мы это уже проходили в 90-е. Чтобы все это отработать, нужно до пары месяцев. Меня вообще удивляет, почему эту санкцию ввели так поздно. Она давно напрашивалась. И наш ЦБ начал готовиться к подобному исходу еще два года назад, но каток докатился только сейчас», — пояснил Кричевский.

Минфин США ввел блокирующие санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на торговой площадке, 12 июня. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

В Центральном банке пообещали, что курс рубля останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится. Основной валютой биржевой торговли в настоящее время является юань, на который в мае приходилось 54 процента торгов.

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